إسراء سليمان: درهم وقاية خير من قنطار علاج

شاركت الإعلامية إسراء سليمان في مبادرة نجوم المجتمع للتوعية بفيروس كورونا المستجد والوقاية منه، ووجهت إسراء من خلال المبادرة رسالة طالبت فيها المواطنين بالبقاء في منازلهم والامتثال لقرارات لجنة الطوارئ الصحية.

وقالت إسراء بحسب صحيفة آخر لحظة إن البقاء في المنازل صعب ولكنه ضروري لحماية أنفسنا وحماية غيرنا من فيروس كورونا، وأضافت أن من الضروري أيضاً أن نبتعد عن التجمعات وأن نهتم بالتعقيم وكل اجراءات السلامة. يذكر أن مبادرة “معاً ضد كورونا” شارك فيها نجوم الكرة السودانية فيصل العجب وحمودة بشير ومحمد عبد الرحمن وعدد من شباب الشعراء والإعلاميين.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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