والي القضارف يكون لجنة لتحديد أراضي البلدية والوديان وحرم القرى

وجه والي ولاية القضارف المكلف اللواء الركن نصرالدين عبد القيوم أحمد بتكوين لجنة موسعة تضم الجهات ذات الصلة لتحديد أراضي البلدية والوديان وحرم القرى.

وكان الوالي قد تسلم تقريرا ظهر اليوم من د. نفيسة نوح محمد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية حول التعديات الزراعية شمال خط المرعى بحضور د. سميحة شاكر مدير الإدارة العامة للمراعي والعلف بالقضارف.

وتناول التقرير حجم ومستوى التعديات الزراعية وكذلك النشاط التعديني على المراعي. وسيتم عقب استلام تقرير اللجنة الموسعة النظر في معالجة التعديات الزراعية شمال خط المرعى.

سونا

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