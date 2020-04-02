تكوين لجنة عليا لمتابعة الموسم الزراعي بالنيل الأزرق

أصدر اللواء شرطة حقوقي الوليد أحمد مدني والي ولاية النيل الأزرق بالإنابة اليوم قراراً بتكوين اللجنة العليا لمتابعة الموسم الزراعي 2020م – 2021م برئاسة والي الولاية والمدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية عضواً ومقرراً وعضوية آخرين .

ونص القرار أن مهام اللجنة تتلخص في رصد ومتابعة مدخلات الإنتاج للموسم الزراعي وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه الموسم الزراعي وتشجيع المزارعين والشركات على استخدام الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاج والإنتاجية والعمل على متابعة التمويل لكل مراحل الزراعة والتنسيق مع اللجنة القومية لمتابعة الموسم الزراعي والوزارات الاتحادية ومتابعة تنفيذ الخطة التأشيرية لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ودعمها لضمان نجاح الموسم الزراعي. وحدد القرار أنه على اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من خبراء زراعيين واقتصاديين.

كما أصدر الوالي بالإنابة قراراً آخر قضى بتحصيل نسبة من الرسوم على النحو التالي:-

1/ تحصل نسبة 30% من الإيجار الذي تتحصله الشركات من المساحات المؤجرة.

2/ تحصل نسبة 15% من المساحات المؤجرة من الإيجار الذي يتحصله المزارع.

3/ يبدأ التحصيل بهذه النسب اعتبارا من هذا الموسم 2020م/2021م ولا يتم استخراج أي شهادات زراعية أو مستندات إلا بعد إكمال التحصيل.

وحدد القرار أنه على الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ.

سونا

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