حصاد 61الف فدان قمح بالجزيرة

أعلن المهندس مصطفي إبراهيم مصطفي محافظ مشروع الجزيرة المكلف إكتمال حصاد 61 الف فدان قمح بمشروع الجزيرة من جملة مساحة ٤٢٣ ألف فدان بنسبة ١٨٪ بإنتاجية ٢٠ – ٣٠ جوال زنة ١٠٠ كيلو للفدان .

ولفت إبراهيم في تصريح (لسونا) لتوفر كميات كافية من الحاصدات تم إستجلابها من ولايات النيل الاببض والقضارف داعياً الى ضرورة توفير كميات إضافية من الوقود لمقابلة احتياجات حصاد وترحيل محصول القمح وترحيل المهندسين الزراعيين وتوفير السيولة لشراء فائض القمح والتقاوي وتكملة نقص الخيش بعد وصول ٣ الاف بالة لا تكفي للإنتاج المتميز الذي تحقق في الموسم. ويتوقع أن يصل إلى ٦ ملايين جوال قمح .

سونا

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