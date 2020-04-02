جينيفر لورانس في ظهور نادر على “السوشيال ميديا” من أجل دعوة

رغم أنها لا تمتلك أية حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس، الحائزة على أوسكار، بشكل نادر على الإنترنت هذا الأسبوع، وذلك من أجل توجيه دعوة.

شاركت مجموعة المناصرة السياسية غير الربحية “Represent Us”، أمس الأربعاء، مقطعا مصورا لجينيفر لورانس عبر حسابها على موقع “تويتر”، وهي تحث من منزلها المواطنين الأمريكيين على التصويت عبر البريد الإلكتروني، ودعم التغييرات التشريعية اللازمة لإجراء الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة بصورة طبيعية، رغم انتشار فيروس “كورونا”.

وقالت لورانس في رسالتها المصورة: “أولا أود التعبير عن دعمي للمتضررين من الوباء، وامتناني الكبير للعاملين في مجال الطوارئ والصحة الذين يخاطرون بحياتهم يوميا”.

وتابعت: “أفضل ما يمكننا فعله لمواجهة انتشار هذا الفيروس هو البقاء بالمنزل، لكن لا تزال هناك انتخابات في الأفق، ولم يستطع ملايين الأمريكيين بعد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية”.

ودعت جينيفر لورانس متابعيها لزيارة موقع مجموعة المناصرة السياسية التابعة لها، لكي يعبروا عن الطريقة التي يريدون الإدلاء بصوتهم بواسطتها، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو بإرسال بطاقة الاقتراع عن بعد، لدعم التغيير.

و​على الرغم من أن بعض الولايات الأمريكية تسمح بالفعل بالتصويت الغائب، في حال عدم تمكن شخص ما من الذهاب إلى مكان الاقتراع بصفة شخصية، إلا أن الشروط والمتطلبات الخاصة بالأشخاص المؤهلين تختلف من ولاية إلى أخرى.

وتسببت المخاوف بشأن فيروس “كورونا” في تأخير الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة، التي كان من المقرر إجراؤها في مارس/ آذار ونيسان/ أبريل، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بعد 7 أشهر.

سبوتنيك

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