منع التجول في مكة والمدينة على مدار 24 ساعة

أعلنت السلطات السعودية منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة، على مدار 24 ساعة يوميا اعتبارا من الخميس وحتى إشعار آخر، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، قوله إن “الإجراء يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة”.

وأشار إلى أن القرار يشمل استمرار منع الدخول إلى المدينتين أو الخروج منهما، وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

ولا يشمل القرار منع الدخول والخروج للفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

ويسمح، في أضيق نطاق، لسكان أحياء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.

كما يسمح للراغبين في استخدام الخدمات المصرفية وأجهزة الصراف الآلي، وفق آلية تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج للكبار وفي الحالات الضرورية فقط، حرصا على عدم تعريض الأطفال لأسباب انتقال العدوى.

وشددت الوزارة على منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية في مكة والمدينة، عدا عمل الصيدليات ومحال بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية.

ويقتصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية بالمدينتين للمشار إليهم أعلاه، على شخص واحد فقط بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

وأهابت الداخلية السعودية بجميع المواطنين والمقيمين استخدام خدمات التوصيل السريعة، عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

سكاي نيوز

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