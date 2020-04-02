محمد السر: سيتم فض الشراكة بين المجلس العسكري وقحت بأمر الشعب السوداني ويصبح البرهان رئيساً لعامين

خلال الأيام القادمة سيخرج الشارع العام ضد حكومة (قحت) وسيطالب باسقاط حكومة حمدوك وقوى الحرية والتغيير.

سيتم فض الشراكة بين المجلس العسكري وقحت بأمر الشعب السوداني.

سيتم إلغاء الوثيقة الدستورية (اليسارية) وسيتم الرجوع لدستور 2005م.

البرهان سيصبح رئيسا للجمهورية لمدة عامين وسيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية تعمل للإعداد لانتخابات بعد انتهاء مدة العامين.

سيرجع حزب المؤتمر الوطني للعمل السياسي ويستعيد دوره المصادرة وعلى راسها المقر الرئيسي.

سيدعو البرهان الجميع لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني حزب او حركة مسلحة ومن ثم الاتفاق حول برنامج وطني موحد.

الإعداد لانتخابات برلمانية لدورة تاسيسية لإعداد دستور دائم للبلاد.

محمد السر مساعد

الخميس: 2 ابريل 2020م

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