شادية: إطلاق حمدوك حملة القومة للسودان تعني فشله كخبير اقتصادي وكرئيس وزراء.. عيب

اطلق حمدوك حملة القومة للسودان ..

وبهذا الخطاب أعلن علناً وعلى رؤوس الإشهاد فشله كخبير اقتصادي في ايجاد حلول إسعافية علاجية توقف تدحرج الوضع الاقتصادي السريع .. وأعلن فشله كرئيس وزراء في إدارة البلاد في هذا الوقت الحرج ..

لعيني كمواطن اتضح تمامًا تخبطه في كل الاتجاهات من سفر لأمريكا لفرنسا لالمانيا للإمارات ثم عاد وأعلن حملة يستجدي فيها الشعب المغلوب على أمره ان يدفع ..

أول كلمة اندفعت إلى بالي اول ما استمعت وشفت الخطاب هي .. عيب ..

عيب رئيس وزراء يطلع وينزل هيبة رمزيته لهذه الدرجة.. كان يخلي الخطاب ده لاي وزير من وزرائه ..

رد على عقلي: لكن كان لازم يطلع حمدوك بنفسه لانه لازم يلعب بورقة ابتزاز عواطف الناس واستغلال مكانته عندهم ..

و هنا ادركت حقيقة مهمة .. التوقيت ..

التوقيت عامل خطير ممكن يرفعك سابع سماء أو يخسف بك سابع ارض .. سر كل شي هو التوقيت ..

تخيل معاي لو كان حمدوك طلع شهر ٨ الفات اول ما مسك وقال خطابه ده .. كان كل الشعب تدافع للدفع .. حتى انا كان دفعت ..

لكن الان .. مرور كل هذا الوقت تعرى حمدوك أمام الناس واصبحوا يتسآلون وين خطتك الاقتصادية ؟

ما هي المشاريع وأوجه صرف التبرعات دي وأنت لم تعلن خطتك الاقتصادية ولم ينعقد حتى مؤتمرك الاقتصادي ؟

لماذا أخذت سلفة من صندوق الضمان الاجتماعي مال الغلابة والمساكين عشان تدفع غرامة المدمرة كوول امبارح وتطلع الليلة تشحد الشعب ؟ هل القومة للسودان تسديد لديون تعويض كوول ؟.

كم نسبة من الشعب المطحون بتقدر تدفع ولمدة كم ؟

تعداد السودان ٤٠ مليون .. عارف يا حمدوك في الأربعين مليون ديل في كم مشرد وكم فقير وكم لاجئ وكم عجوز وكم عاجز ؟

ولا ح تشيلها للمغتربين ؟

أسهل ده و لا أسهل تعتمد الحلول الاقتصادية ال اي رئيس وزراء همه الشعب كان عملها ..

مثلا

فتح الاستثمار الأجنبي ..

لكن ما ح تفتحه لانه سيضر وحوش السوق في السودان المسيطرين على الاقتصاد ودم المواطن ..

وغيرها من الحلول المطروحة واخترت تجاهلها عمدًا لمصلحة من يلعب خلف الستار .. واخترت المخرج الذي جربه قبلك نميري ومن بعده السيسي .. لكن يبدو انك لا تقرأ التاريخ.

Shadia Omar

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