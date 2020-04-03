توزيع مواد غذائية للأسر ذات الدخل المحدود تحوطاً لتفشي “كورونا”

قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية د. محمد الشابك إن العمل لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع غير المهيكل يتم بالتنسيق مع المجتمع المدني ولجان المقاومة والتغيير والعديد من المتطوعين الأفراد.

واطلعت عضو المجلس السيادي عائشة موسى بحسب صحيفة السوداني أمس، على سير العمل بلجنة حصر القطاع غير المهيكل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وكان اجتماع قد عقد مؤخراً خلص لتكوين غرفة طوارئ المعلوماتية لوضع جميع البيانات في محتوى واحد لضمان التوزيع العادل للمواد الغذائية والمبالغ المقررة بواسطة لجان المقاومة ولجان الحرية والتغيير في المحليات وفي الولايات بعد حصر كل الموارد المالية التي من شأنها رفد مجهودات الاستجابة بالتمويل اللازم لتغطية جميع مجهودات دعم القطاع غير المهيكل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

واستعرض الإجتماع أيضاً، الآليات المختلفة والطارئة لتوفير المواد الغذائية والسيولة الكافية لتغطية فترة بقاء الأسر ذات الدخل المحدود والأشخاص داخل القطاع غير المهيكل بالمنازل خلال فترة حظر التجوال كإجراءات احترازية للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

الخرطوم (كوش نيوز)

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