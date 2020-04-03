موظفو بنوك: السيولة متوفرة وكورونا أضعفت التغذية

أكد عدد من موظفي البنوك بالخرطوم لـ(السوداني) ان تغيب الكوادر عن العمل بسبب الكورونا أثر على تغذية الصرافات خلال الأسبوعين الماضيين.

ورصدت (السوداني) امس خلو صراف البنك المصري الأهلي فرع البلدية من الكاش وتجمع عشرات المواطنين ببنك الخرطوم فرع الجمهورية .

وقال موظف بالبنك العقاري التجاري بالخرطوم محمد عبدالله لـ(السوداني) امس ، ان الأيام الماضية شهدت تراجعا في تغذية الصرافات رغم وفرة السيولة بالبنك المركزي نتيجة تغيب الموظفين بسبب كورونا مما أدى لتجمع عشرات المواطنين أمام الصرافات والبنوك ، وأوضح ان السحب من الصراف الآلي (2) ألف جنيه .

ونفى موظف تغذية بأحد البنوك وسط الخرطوم محمد فقيري وجود أزمة في السيولة ، وقال ان نسبة حضور الموظفين بالبنك بلغ (50%) مما أدى لحدوث مشاكل في التغذية ، لافتا للسحب من داخل البنك لأي مبلغ ولكن بالصراف الآلي لم يتم زيادة السقف.

وأشار المواطن خالد موسى بصراف البنك المصري الأهلي لرفض ماكينة الصراف الآلي للبطاقة رغم وجود ماكينتين ، وأوضح أن معظم موظفي البنوك في حالة غياب بسبب كورونا وعلى الجهات المسئولة توخي الحذر من الرجوع مرة اخرى للأزمة خاصة وان الأيام المقبلة تشهد بدء الاسر في الاستعداد لموسم رمضان وتوفير المستلزمات الخاصة به.

وأوضح عميل ببنك الخرطوم فرع القصر أن الموظفين متخوفون من الفيروس وهنالك غياب ملحوظ مما تسبب في تذبذب التغذية رغم وفرة السيولة ، وقال ان هنالك صرافات تغذي يوما بعد يوم منذ الأسبوعين الماضيين ، لافتا الى أن هنالك وفرة في السيولة داخل البنوك والصرافات.

السوداني

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