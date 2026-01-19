7 مليون دولار منحة من الفاو لدعم قطاع الثروة الحيوانية

كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عن منحة بمبلغ 3.5 مليون دولار لدعم قطاع الثروة الحيوانية في السودان، و3.5 مليون دولار أخرى لتنمية مصائد الأسماك.

وأكد د. جبريل إبراهيم وزير المالية أهمية دور المنظمة في دعم جهود الدولة في تعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية ضمن أولويات البلاد.

ووعد الوزير خلال لقائه السيد هونجي يانج الممثل المقيم للمنظمة في السودان، بمشاركة وكيل التخطيط ومدير عام التمويل الخارجي بالوزارة بتذليل كافة العقبات التي قد تعترض عمل المنظمة بالبلاد لتطوير علاقات التعاون المشترك، مؤكداً أهمية دور المنظمة في استقطاب المزيد من التمويل المتاح عبر نوافذ مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتنمية الدول المتأثرة بالحروب لدعم القطاعات الإنتاجية والإنتقال إلى مرحلة توطين إنتاج البذور المحسنة بالبلاد بما يحقق أهداف الأمن الغذائي.

وكشف هونجي يانج عن توفير 23 مليون جرعة من الأمصال تكفى لتطعيم عشرة مليون رأس من القطيع الوطني، وتتواصل المساعي لسد الفجوة في المجال.

كما كشف عن منحة مرتقبة لدعم محطات المياه عبر منظومة الطاقة الشمسية بالتركيز على ولايات الخرطوم، الجزيرة، نهر النيل، القضارف وكسلا.

سونا