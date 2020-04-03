السعودية تفرض حظر تجوال شامل في مكة والمدينة

قرّرت السعودية أمس، فرض حظر تجوال في مكة والمدينة على مدار (24) ساعة في تمديد لإجراء اتّخذته في وقتٍ سابقٍ لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”.

وذكرت وزارة الداخلية في بيانٍ، أنّ هناك استثناءات من حظر التجوال تشمل العاملين في القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص، وكذلك السماح للسُّكّان بالحصول على مُستلزماتهم من الغذاء والرعاية الصحية، وأضافت أنه سيجري قصر التنقل بالسيارات في المدينتين على شخصٍ واحدٍ، إضافة إلى قائد السّيّارة للحد من انتشار الفيروس.. وسجّلت المملكة أكثر من (1700) حالة إصابة بالفيروس و(16) وفاة.

واتّخذت المملكة، إجراءات صارمة لاحتواء المرض، وأوقفت رحلات الطيران الدولية وأغلقت مُعظم الأماكن العامّة وألغت مُوسم العمرة. كما طلبت الثلاثاء الماضي من الراغبين في أداء فريضة الحج التريُّث لحين استجلاء الوضع بشأن جائحة “كورونا”.

وطبّقت السعودية قيوداً على الحركة، حيث شدّدت القُيُود على الدخول والخروج لمدن الرياض ومكة والمدينة وجدة.

الصيحة

شارك الموضوع :



