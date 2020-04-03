حكومة الخرطوم تطلب مهلة 3 ايام لتطبيق مضاعفة وزن الخبز وسعره

طلبت حكومة ولاية الخرطوم من شعبة اتحاد المخابز مهلة ثلاثة ايام لتطبيق مضاعفة اوزان قطعة الخبز الى 80 جرام بسعر إثنين جنيه بدلا عن 40 جرام بجنيه واحد.

أوضح ذلك عبد الرؤوف طالب الله رئيس لجنة تسيير شعبة المخابز بولاية الخرطوم في تصريح ل(سونا)عقب اجتماع موسع ظهر الجمعة برئاسة الأستاذ رحمة الله مصطفي أمين عام حكومة الولاية بمباني حكومة ولاية الخرطوم ، قال إنه سبق أن دفعت شعبة المخابز بمقترح مضاعفة أوزان قطعة الخبز والسعر لتفادي معوقات إعداد الخبز ذو الوزن الصغير والتي تتمثل في استهلاك الكثير من الجازولين والغاز والوقت والعمالة، فضلاً عن اصطفاف المواطنين في طلب الخبز لساعات طويلة مما يتنافى والاجراءات الاحترازية التى طالبت بها وزارة الصحة لتفادي انتشار جائحة كورونا .

وأبان أن الاجتماع اطمأن على معاودة مطحن غلال ويتا لعمليات الطحن خلال الأيام المقبلة وتشغيل مطحن سين بطاقته القصوى أيضا في الأيام القادمة .

وشارك في الاجتماع أصحاب مطاحن الدقيق الخمسة ووكلاء الدقيق والجهات المختصة بولاية الخرطوم الي جانب 18 عضو يمثلون أصحاب المخابز.

الخرطوم 3-4-2020(سونا)

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