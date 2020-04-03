“النقد الدولي”: كورونا تسببت بأزمة اقتصادية لا مثيل لها

أفادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن جائحة كورونا تسببت في أزمة اقتصادية عالمية لا مثيل لها، وأنها أسوأ من أزمة 2008.

وأوضحت جورجيفا، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن صندوق النقد الدولي مستعد لاستخدام قدراته المالية البالغة ترليون دولار في مساعدة الدول المتضررة.

وأضافت أن البلدان الأكثر ضعفاً أمام فيروس كورونا هي البلدان ذات الاقتصادات الصاعدة والنامية، مشيرة أن أكثر من 90 دولة طلبت المساعدة منها.

وقالت جورجيفا: “لم نواجه مثل هذا الطلب المتزايد على دعم تمويل الطوارئ”.

وتابعت: “لم نشهد في تاريخ صندوق النقد الدولي قط أن الاقتصاد العالمي وصل إلى طريق مسدود”.

وذكرت أن الأزمة الحالية لا مثيل لها، وأنها أسوأ بكثير من أزمة 2008.

وأشارت أن العالم يمر بمرحلة مظلمة، لافتة أن فيروس كورونا يهدد العالم أجمع.

وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد المصابين بكورونا حول العالم قرابة مليونا و84 ألفا، توفي منهم نحو 59 ألفا، فيما تعافى حوالي 228 ألفا.

الأناضول

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