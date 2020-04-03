وزير الثروة الحيوانية يدشن الدفعة الاولى لصادر الماشية للسعودية

غادرت الدفعة الاولى من صادر الضان البالغة خمسة الف راس الى المملكة العربية السعودية من ميناء سواكن ضمن ثلاثمائة الف راس معدة الان للتصدير.

وعلق الدكتورعلم الدين عبد الله ابشر وزيرالثروة الحيوانية عقب التدشين ان العام ٢٠٢٠ هوعام الثروة الحيوانية، واعرب عن امله في ان تكون هذه الشحنة الى المملكة العربية السعودية وما يليها بداية خير للبلدين.

وشهد التدشين الى جانب الوزير والي ولاية البحر الاحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج مكي بميناء سواكن وعدد من المسئولين.

وكان صادر الماشية قد توقف قبل حوالى اربعة اشهر حتى يتم التاكد من خلو الماشية السودانية تماما من مرض حمى الوادي المتصدع التي بدات في الظهور في بعض الدول المجاورة الاشتباه بوصول حالات للسودان.

واكد السيد الوزير في تصريحات صحفية في مناسبة التدشين ان صادر السودان من الضان الى المملكة والدول الاخرى يمتاز بخلوه من الأمراض والأوبئة وان الماشسة السودانية تمتاز ايضا بانها ترعى عشبا طبيعيا خال من الكيماويات.

واشار الوزير الى ان السوق السعودي يعد من أكبر الاسواق في الشرق الأوسط وأشاد الوزير بجهود الجهات ذات الصلة التي اسهمت في عودة الصادر.

من جهته قال والي ولاية البحر الاحمر المكلف اللواء الركن حافظ التاج مكي ” بفضل الله والجهود التي بذلت من كل الجهات عادت صادرات الماشية الى السعودية” مؤكدا أن قطاع الثروة الحيونية مورد مضمون ومستدام وطالب بالحفاظ عليه .

وقال الوالي انه تفاكر مع وزير الثروة الحيوانية وتم الاتفاق على تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة وحكومة ولاية البحر الأحمر لتذليل كل العقبات بما يسهم في انسياب حركة الصادر.

من جهة اخرى أكد مدير عام المحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية دكتور يحي على سبيل التزام الوزارة بكل الاشتراطات الصحية العالمية للصادر مؤكدا خلو الماشية من أمراض.

وقال ان الصادر سيستمر للسعودية بواقع خمسة عشر الف الى عشرين الف يوميا.

الخرطوم 3-4-2020(سونا)

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