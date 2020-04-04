أستاذ جامعي يفاجئ طلابه بطلب الدعاء على أنفسهم بالموت لمنع الغش في الاختبار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صور لإقرار غريب لجأ إليه أستاذ جامعي لإجبار طلابه على عدم الغش في مادته ، تضمن الدعاء على أنفسهم بالموت والمرض في حالة الغش في مادته .

ووفقا للصور المتداولة قام الأستاذ الجامعي بإضافة استمارة وجب التوقيع عليها من الطلاب قبل أداء الاختبار وجا نصا في القسم ” ” أحلف بالله العظيم وعلى كتابه العزيز أني لم أغش في الاختبار، وأسأل الله إن كنت غشيت أن أصاب بمرض أتمنى الموت ولا أجده ” .

وأوضح الأستاذ الجامعي أن الاختبار يعتبر لاغيا ودرجته صفر في حال عدم التوقيع على النموذج مبررا ذلك بحدوث حالات غش في الاختبار الأول.

صحيفة المرصد

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