السودان يسجل إصابتين جديدتين بكورونا وارتفاع الإجمالي إلى 10

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات في البلاد إلى 10.

وقالت الوزارة في بيان: إن ”الحالتين الجديدتين لشخص قادم من خارج السودان، وآخر مخالط لأحد المصابين السابقين“.

وبالإضافة إلى الإصابات العشر، سجل السودان حالتي وفاة في وقت سابق.

وبحسب الوزارة، فإن ”مجمل حالات الاشتباه بها بلغت نحو157 وهي موجودة بمراكز العزل داخل البلاد“، مشيرة إلى أنها ”تتابع بدقة القادمين من الدول الموبوءة بالمرض عبر مطار الخرطوم منذ يوم 25 كانون الثاني/يناير الماضي، والبالغ عددهم 2883 شخصًا“.

ويتحصن السودان بحزمة إجراءات استثنائية، كحظر التجوال وإغلاق الحدود والأسواق ووقف المنافسات الرياضية، لمنع تفشي فيروس كورونا.

إرم نيوز

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