المغنية الأميركية بينك تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت المغنية الأميركية، بينك، اليوم السبت، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد ــ 19″، لافتة إلى أنها ستتبرع بمليون دولار أميركي توزع بالتساوي على صندوقي إغاثة في الولايات المتحدة.

وأوضحت بينك، عبر “تويتر”، أنها ونجلها البالغ من العمر 3 سنوات ظهرت عليهما أعراض الفيروس قبل أسبوعين، وتأكدت إصابتها بعد الخضوع للفحص. أكدت أن أفراد عائلتها في حجر منزلي منذ فترة، وخضعوا للفحص قبل أيام قليلة، والنتيجة سلبية.

ودعت بينك إلى إتاحة فحوصات الفيروس مجاناً وعلى نطاق واسع. وقالت إنها “مهزلة” ألا تسمح الحكومة الأميركية بإتاحة الاختبارات على نطاق واسعة، مشددة على أن “المرض خطير. يحتاج الأشخاص إلى معرفة أنه يؤثر على الصغار والكبار، والأصحاء والمرضى، والأغنياء والفقراء. وعلينا أن نجعل الاختبار مجانياً ويمكن الوصول إليه على نطاق أوسع لحماية أطفالنا وعائلاتنا وأصدقائنا ومجتمعاتنا”.

كما أعلنت عن تبرّعها بمليون دولار أميركي لصندوقي إغاثة مرتبطين بوباء فيروس كورونا المستجد، هما “مستشفى جامعة تمبل” في فيلادلفيا، حيث عملت والدتها جودي مور لنحو عقدين من الزمن، والصندوق الذي يديره عمدة لوس أنجليس. ووصفت بينك العاملين في مجال الرعاية الصحية بـ”الأبطال”، داعية متابعيها إلى البقاء في المنزل.

العربي الجديد

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