هيئة الإذاعة البريطانية تبدأ ببث الخطب الإسلامية في فترة إغلاق المساجد بسبب كورونا

بدأت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ببث الصلوات والخطب الإسلامية في 14 محطة إذاعية محلية حيث لا تزال المساجد مغلقة وسط جائحة فيروس كورونا.

فبحسب تقارير إعلامية ذكرت أنه في كل يوم جمعة، الساعة 5:50 صباحا، سيتلو إمامٌ آيات مختلفة من القرآن أو أحاديث نبوية، ثم يترجمها ويتحدث عن معانيها، ويعقب ذلك شعائر لمدة دقيقة، بحسب ما نشر موقع Middle East Eye البريطاني.

ووصف كريس بيرنز، رئيس خدمة الإذاعة BBC Local Radio: “إنَ الهدف من خدمتنا الإذاعية هو ربط المجتمعات ببعضها، ونأمل أن تسهم هذه الخواطر الأسبوعية في مساعدة المسلمين على الشعور بالانتماء للمجتمع خلال وقت العزل”.

هذا وتعرضت الشبكة لعدد من الانتقادات من البعض، لكن هاري فارلي، صحفي في محطة BBC Radio 4 الإذاعية، رد على تلك الانتقادات الموجهة في تغريدة على تويتر قائلا “بالنسبة لأولئك الذين يشكون من هذا القرار أو يشكِّكون فيه، أذكركم بأنَّ القداس المسيحي يُبَث كل يوم أحد في الساعة الثامنة صباحاً على جميع محطات الإذاعة المحلية الـ39 لشبكة BBC”.

هذا وحددت بريطانيا في وقت سابق، الموعد النهائي لذروة تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19” في البلاد، على ان تكون خلال الأسابيع القليلة القادمة بشرط تطبيق قوانين الحجر الصحي.

يشار إلى أن حالات الإصابة في بريطانيا وصلت إلى 33718 حالة، وسجلت 2921 حالة وفاة.

سبوتنيك

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