“الحرية والتغيير” تدعم قرارات لجنة إزالة التمكين

أعلنت “قِوى إعلان الحُرية والتّغيير”، دعمها الكامل للقرارات والإجراءات والتّدابير التي أعلنتها لجنة إزالة التّمكين ومُحاربة الفساد واسترداد الأموال، والتي تلخّص جُهُود تفكيك البنية المُؤسّسية والاقتصادية لدولة التّمكين.

وأشَادَ بيانٌ للجنة الإعلامية للتحالُف بحسب صحيفة الصيحة أمس، بالمجهودات والقرارات المصيرية للجنة إزالة التّمكين منذ تأسيسها، وأكّد أنّ تلك القرارات تأتي في إطار تفكيك دولة التّمكين والفساد التي قام عليها كامل البنيان الفكري والسياسي والأخلاقي للنظام السابق، والتي تَقف حجر عثرة أمام استكمال مَهام بناء الدّولة المَدنية المَنشودة.

ونوّه إلى أنّ القرارات تأتي قبل أيّامٍ من الذكرى السنوية الأولى لاعتصام جماهير الشعب السوداني وفعالياته الوطنية أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العام الماضي.

الخرطوم (كوش نيوز)

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