كامل ادريس: مدينة جياد الصناعية تمثل سنام الطفرة الصناعية بالبلاد

أكد رئيس مجلس الوزراء د.كامل إدريس أن مدينة جياد الصناعية تمثل سنام الطفرة الصناعية بالبلاد، معرباً عن تطلعه لأن تقود جياد الصناعات المحلية والأقليمية في مجالات الطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة.

جاء ذلك لدى زيارته التي أجراها الثلاثاء إلى مدينة جياد الصناعية برفقة وزيرة الصناعة والتجارة الأستاذة محاسن يعقوب والأمين العام لمجلس الوزراء الاستاذ علي محمد علي، وكان في استقباله مدير الإدارة العامة لمدينة جياد الصناعية الأستاذ سمير خليل.

حيث وقف سيادته على قسم الجرارات والمعدات الزراعية، واطمأن من خلاله على الآليات الزراعية التي تنتجها مدينة جياد إذ تم توطين صناعة الدراسات الزراعية بنسبة 100%، إضافة إلى زيارته لقسم الأثاثات والمعدات الطبية حيث أعلنت جياد عن استعدادها لتلبية احتياجات جميع ولايات السودان من الإجلاس المدرسي.

إلى ذلك وقف سيادته على قسم تشكيل المعادن وصناعة الآليات الصغيرة التي تسهم في توفير فرص عمل للشباب وتنظيم الأسواق، إضافة إلى صناعة الزنك بالمدينة الصناعية.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالطفرة النوعية التي شهدتها مدينة جياد الصناعية في المجالات الصناعية المختلفة، داعياً إلى إنشاء مدن صناعية بجميع ولايات السودان، موجهاً الدعوة للسادة ولاة الولايات لزيارة مدينة جياد الصناعية ونقل التجربة إلى ولاياتهم.

هذا وحيّت وزيرة الصناعة والتجارة مجهودات القائمين على أمر مدينة جياد الصناعية، مؤكدة أن حكومة الأمل تدعم وتشجع توطين الصناعات المختلفة بالبلاد، مجددة الحرص على توفير كافة المعينات اللازمة لأن تعمل مدينة جياد الصناعية بطاقتها الإنتاجية القصوى للدفع بعجلة التنمية بالبلاد إلى الأمام.