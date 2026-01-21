وزير المالية يؤكد حرص الحكومة على تهيئة بيئة العمل لمؤسسات الدولة

جدد دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية حرص الحكومة على تهيئة البيئة المناسبة وتوفير المعينات اللازمة لتسيير دولاب العمل بالصورة المطلوبة مثمنا جهود العاملين بالوزارة وتحملهم مسؤلية العمل في الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد واستمرار الجهود في سبيل تهيئة المناخ للعودة الشاملة لمؤسسات الدولة.

جاء ذلك لدى اطلاعه الثلاثاء على سير الأداء والعمل عبر زيارة تفقدية لمباني وزارة المالية الاتحادية بالخرطوم.

واعرب الوزير عن أمله في الانطلاقة القوية للعمل بعد عودة مؤسسات الدولة لمزاولة نشاطها من العاصمة الخرطوم، مبينا أهمية التحول الرقمي وتطوير الأجهزة الخدمية لضبط الأداء المالي لأجهزة الدولة، مشددا على ضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار وتفعيل كافة مؤسسات الدولة لتعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالبلاد، مقدما شكره للعاملين والاجهزة النظامية لجهودهم في التأمين والمحافظة على ممتلكات ومؤسسات الدولة.

ومن جانبه عبر المستشار محمد نور عبدالدائم وزير الدولة بوزارة المالية عن سعادته بعودة الحكومة إلى العاصمة، مؤكدا الدور الريادي لوزارة المالية في توفير التمويل للمشروعات التنموية وشراء السلع والخدمات وتنفيذ العديد من الملفات الاقتصادية بالبلاد، مضيفا ان عودة وزارة المالية إلى ولاية الخرطوم هو ليس مجرد اعادة تموضع جغرافي بل يحمل إشارات ورسائل متعددة للعديد من أصحاب المصلحة والشركاء المحليين والدوليين.