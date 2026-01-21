اعتماد مسمى امتحانات الشهادة الثانوية 2026 بدلا عن 2025 المؤجلة

اعتمدت اللجنة الفنية لامتحانات الشهادة الثانوية مسمى امتحانات الشهادة الثانوية أبريل 2026 بدلاً من امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة 2025 وذلك لاستيعاب الطلاب المؤهلين في العام 2026 والذين درسوا في دول أخرى وتحصلوا على الشهادة المتوسطة في العام 2023 ووجهت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص استيعابهم بالجامعات .

وأوضح وكيل وزارة التعليم والتربية الوطنية د. احمد خليفة عمر في تصريح ل(سونا) ان اجتماع اللجنة أجاز ان يجلس الطلاب اللاجئين بشرق تشاد لامتحان بديل وعزى ذلك نسبة لأن الظروف التي حالت دون جلوسهم في العام السابق لامتحان موحد مع زملائهم داخل السودان وخارجه لازالت قائمة .

وأشار إلى ان الاجتماع وجه الادارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات للقيام بكل الاجراءات الفنية اللازمة لقيام امتحانات بديلة لطلاب شرق تشاد يحدد موعدها لاحقا بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة وبعد توفر الاحصاءات شريطة ان يكون تسجيل أي طالب مربوطا بالمؤهل الذي يسمح له بالجلوس للامتحانات.

وأضاف أن الاجتماع استعرض قرار وزير التعليم والتربية الوطنية بتشكيل اللجان الفرعية وقرر تفويضها لمباشرة عملها فورا وإعداد خططها وميزانياتها اللازمة.