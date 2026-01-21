الاعيسر يتفقد مباني الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

تفقد وزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الاعيسر مباني الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وشملت جولة الوزير المكاتب الإدارية والاستديوهات ووقف على حجم الدمار الذي لحق بالمؤسسة، مؤكدا قدرة الشعب السوداني على إعادة البناء والتعمير.

ولدى تفقده مباني الإذاعة السودانية والهيئة العامة للبث أكد الاعيسر حرص حكومة الامل على توفير المطلوبات التي تمكن هذه المؤسسات من الانطلاق من جديد.

جولة وزير الاعلام والثقافة والسياحة وتفقده الأوضاع بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وهيئة البث وقناة النيل الازرق تؤكد اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الإعلام وتقديرها لجهود العاملين.

سونا