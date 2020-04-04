هند صبري تطلق مبادرة لدعم أطباء مصر وتونس

أعلنت الفنانة التونسية، هند صبري، عن إطلاقها مبادرة لدعم أطباء مصر وتونس في الحرب ضد فيروس “كورونا” المستجد، المسبب لمرض (كوفيد-19).

وأطلقت هند صبري حملة بعنوان “إنتوا مش لوحدكم” عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن تقديم وجبات ساخنة للأطباء والعاملين بالمستشفيات من مختلف التخصصات في القطاع الطبي من أحد المطاعم.

كما ناشدت الممثلة التونسية متابعيها في مصر وتونس بتوجيه عبارات تشجيعية ومعبرة عن شعور المواطنين تجاه أطباء البلدين، وسيتم إيصالها مع الوجبات الساخنة للمستشفيات.

وأعلنت الفنانة التونسية، هند صبري، توقف تصوير مسلسلها التلفزيوني، “هجمة مرتدة”، الذي كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان، بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

ومسلسل “هجمة مرتدة ” من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم وماجدة زكي والفنان صلاح عبد الله ومحمود البزاوي والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم و مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم أمس الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

فيما أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه بتاريخ 2 نيسام/ أبريل 2020، تم تسجيل 40 حالة إصابة جديدة من مجموع 606 تحليلا مخبريا ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 495 حالة مؤكدة من بين 5736 تحليلا جمليا.

وتفشى فيروس كورونا في ووهان بالصين، في أواخر ديسمبر كانون الأول، وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.

سبوتنيك

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