بعد إصابته بالفيروس.. خطيبة جونسون الحامل تشعر بأعراض كورونا

أظهرت خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهي حامل، أعراضا تشير إلى إصابتها المحتملة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن كان جونسون قد أعلن إصابته بالمرض.

وقالت كاري سايموندز، خطيبة جونسون، إنها قضت الأسبوع الماضي في السرير عقب شعورها بأعراض مشابهة لأعراض الإصابة بالفيروس، لكنها شعرت بتحسن بعد مرور سبعة أيام من الراحة.

“قضيت الأسبوع الماضي بالسرير برفقة أعراض فيروس كورونا الرئيسية. لم أكن بحاجة لإجراء الفحص، وبعد سبعة أيام من الراحة أشعر بأني أقوى، وأنا بتحسن”، قالت سايموندز عبر تويتر.

وجهت سايموندز نصيحتها للحوامل “أرجوا أن تقرأن وتتبعن الإرشادات المحدثة والتي وجدتها مطمئنة جدا”.

وجهت سايموندز نصيحتها للحوامل “أرجوا أن تقرأن وتتبعن الإرشادات المحدثة والتي وجدتها مطمئنة جدا”.

أظهرت خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهي حامل، أعراضا تشير إلى إصابتها المحتملة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن كان جونسون قد أعلن إصابته بالمرض.

وقالت كاري سايموندز، خطيبة جونسون، إنها قضت الأسبوع الماضي في السرير عقب شعورها بأعراض مشابهة لأعراض الإصابة بالفيروس، لكنها شعرت بتحسن بعد مرور سبعة أيام من الراحة.

وأردفت “أن أكون حاملا ومصابة بكوفيد-19 أمر مقلق بالطبع”.

ووجهت سايموندز نصيحتها للنساء الحوامل “أرجو أن تقرأن وتتبعن الإرشادات المحدثة والتي وجدتها مطمئنة جدا”.

وكان جونسون قد قال، الجمعة، إنه لا يزال في العزل الصحي، ويشعر بأعراض خفيفة جراء الإصابة بـ “كوفيد-19″، بما فيها ارتفاع الحرارة، وذلك بعد مرور سبعة أيام على النتيجة الإيجابية التي أظهرها فحصه.

الحرة

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