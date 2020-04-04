بيل غيتس يطلق مبادرة لتمويل لقاحات محتملة لكورونا

أعلن المياردير الأمريكي، بيل غيتس، عن مبادرة جديدة لدعم وتمويل لقاحات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال مقابلة تلفزونية.

وقال غيتس عبر برنامج “ديلي شو” لمقدمه تريفور نوح، إنه يعمل على مبادرة تعمل عليها مؤسسته، للحصول على لقاح ضد الفيروسات التاجية.

وأكد أنه مؤسسته “ميكروسوفت” ستمول بناء مرافق مختلفة في وقت واحد للعمل على سبعة لقاحات محتملة لفيروس كورونا، وتوفيرها في الوقت المناسب.

وقال غيتس إن “الوقت عامل رئيس، لذا فلن يضيعوه في التجربة. لذلك سأمول سبعة لقاحات محتملة، على الرغم من أن واحدا أو اثنين فقط مؤهلين لاحقا ليكون لقاحا جيدا”.

وأضاف غيتس أنه وزوجته كانا من بين أول من قدم تبرعا سخيا لتطوير لقاح للفيروسات التاجية، حتى قبل أن يُعلن عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

عربي 21

شارك الموضوع :



