هنديان يسميان توأمهما بـ “كورونا” و”كوفيد”.. ويكشفان عن سبب غريب وراء إصرارهما على ذلك

أطلق زوجان هنديان اسمي “كورونا” و”كوفيد” على توأمهما حديثي الولادة، عقب يومين فقط من الإغلاق الكامل للبلاد؛ بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

وأصر الزوجان على إطلاق اسمي “كورونا” و”كوفيد” على توأمهما الذكر والأنثى، حتى يذكرهما بحجم المعاناة التي عاشتها الأسرة من أجل الوصول إلى المستشفى الحكومي في مدينة رايبور بعد الإغلاق الكامل.

وقالت والدة التوأم وتدعى بريتي فيرما، إنها لم تجد أي مساعدة ووصلت المستشفى في وقت متأخر من الليل بعد معاناة كبيرة؛ جراء الإغلاق الذي تعيشه البلاد؛ بسبب فيروس “كورونا”.

صحيفة المرصد

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