السفير المصري: زيادة حجم الكهرباء من مصر لـ(300) ميقاواط

قال السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى إن بلاده ستزيد حجم الكهرباء للسودان إلى 300 ميقاواط في بداية العام القادم وذلك بعد الانتهاء من تركيب محطات القدرة غير الفعالة في الشبكة القومية السودانية والتي قدمتها مصر للسودان ويجري تصنيعها حالياً.

ووصف السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى بحسب صحيفة السوداني، تدشين الربط الكهربائي بين مصر والسودان بأنه مرحلة تاريخية في علاقات البلدين. وأكد في تصريح لمصادر أن الربط الكهربائي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية بين البلدين والتي تجري دراستها حالياً، إضافة للربط بين السكك الحديدية في الدولتين، فضلاً عن المشاريع المشتركة في مجالات الرعي واصحة والزراعة والمنح الدراسية والتدريبية.

الخرطوم (كوش نيوز)

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