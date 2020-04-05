حاولوا تجنب كورونا بوصفة “غريبة”.. والنتيجة 16 حالة وفاة

ما زالت الأخطاء الشائعة والإشاعات والممارسات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا الجديد تحصد المزيد من الضحايا وتقتل البشر في أنحاء العالم، وآخرها ما حدث في بيرو.

ولقي 16 شخصا على الأقل حتفهم في منطقة نائية في بيرو عقب تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة اعتقدوا أنها “تمنع” الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت وكالة الأنباء البيروفية “أندينا”، الجمعة، إن الواقعة حدثت في الثامن والعشرين من مارس الماضي.

ونقلت “أندينا” عن السلطات الصحية في منطقة هوانكافيليكا، على بعد 400 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة ليما قولها “أدخل هؤلاء المرضى مستشفى ليركاي في 28 مارس بعدما شربوا الكحول من أجل منع الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى وفاة 16 شخصا”.

وأوضحت الوكالة أن الشرطة “صادرت المشروبات الكحولية” التي كانت تبيعها “مؤسسة ذات سمعة مشكوك فيها”، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وأشارت الحكومة الإقليمية إلى أن “الأعراض التي ظهرت لدى المتوفين كانت أعراض تسمم”.

يشار إلى أن السلطات البيروفية فرضت، منذ 16 مارس الماضي، تدابير عزل إلزامي ومنعت التجول ليلا، وذلك في محاولة منها للحد من تفشي وباء كوفيد-19 الذي أصاب حتى الآن 1595 شخصا في البلاد، وأدى إلى وفاة 61 آخرين، وفقا لأرقام رسمية.

سكاي نيوز

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