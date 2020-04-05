ترباس يمنع (النيل الأزرق) من بث أغنياته

خاطب الفنان الكبير كمال ترباس إدارة قناة النيل الأزرق طالباً عدم بث أية أغنية له، دون أن يكون عليها اتفاق قانوني معه.

وقال ترباس لصحيفة آخر لحظة إن القرار جاء تعبيراً عن احتجاجه وأسفه على إعفاء لجنة إزالة التمكين للأستاذ حسن فضل المولى من إدارة القناة، مضيفاً أن الأستاذ حسن فضل الله كفاءة إعلامية نادرة قدم للإعلام والفن السوداني الكثير ولا يشك أحد في مهنيته، وأكد ترباس أنه لن يشارك في برنامج أغاني وأغاني الذي تبثه القناة في رمضان وقد أخطر بذلك مدير إدارة البرامج الأستاذ عمار شيلا، ومقدم البرنامج الأستاذ السر قدور.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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