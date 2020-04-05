دولتان عربيتان في القائمة .. الكشف عن الدول التي لم يصلها وباء كورونا حتى الآن !

مع تصاعد وتيرة انتقال عدوى كورونا بين مختلف دول العالم ، سجلت 183 دولة حول العالم حالات إصابة بفيروس “كورونا” المستجد، بينما لم تصل العدوى بحسب البيانات الرسمية إلى 17 دولة من بينهما دولتين عربيتين .

ووفقا لما نشرته وكالة “سبوتنيك ” ، ذكرت جامعة هوبكنز الأمريكية للأبحاث، 17 دولة لم تسجل أي ظهور حالات لفيروس كورونا منذ انتشاره أواخر العام الماضي، منها 4 دول آسيوية، و3دول أفريقية، إضافة إلى 10 دول في أوقيانوسيا، وهي منطقة تتمركز في جزر المحيط الهادئ الاستوائية.

وتضم قائمة الدول الآسيوية الخالية من كورونا، اليمن وكوريا الشمالية، وطاجيكستان، وتركمنستان،أما الدول الأفريقية فهي مملكة ليسوتو، وجزر القمر (دولة عربية)، وساو تومي وبرينسيب.

فيما ضمت قائمة دول أوقيانوسيا كل من “جزر سولومون، وجمهورية ناوورو، وجمهورية فانواتو، ودولة ساموا، وجمهورية كيريباتي، وولايات مايكرونزيا المتحدة، ومملكة تونغا، وجمهورية جزر مارشال، وجمهورية بالاو، ودولة توفالو”.

صحيفة اتلمرصد

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