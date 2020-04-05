خبير يتنبأ بتأثير الطقس الدافئ على فيروس “كورونا”

تنبأ عالم الفيروسات وعضو أكاديمية نيويورك للعلوم أناتولي ألتشتاين بتأثير الطقس الدافئ على فيروس كورونا.

وقال ألتشتاين لصحيفة “يورا نيوز”، لن تؤثر ارتفاع في درجات الحرارة خلال فصل الربيع بشكل كبير على معدل الإصابة بالفيروس. ومع ذلك من المتوقع أن يتباطأ انتشاره مع حلول فصل الصيف.

وأشار الخبير، إلى أن الأوبئة المتعلقة بأمراض الجهاز التنفسي تحدث عادة خلال الأوقات الباردة من العام، مقارنة بفصل الصيف حيث يكون الأشخاص أقل عرضة لها.

وأوضح العالم، بالإضافة إلى ذلك، سيتأثر معدل الإصابة بمستوى التزام المواطنين بالحجر الصحي والتدابير الاحترازية الأخرى. وأشار ألتشتاين، إلى أننا سنرى النتائج الأولى للحجر في غضون أسبوع تقريبًا، ففي الأسبوع المقبل، سيكون الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي من بين الإصابات الجديدة”.

في وقت سابق، وجد الأطباء الصينيون أن درجة الحرارة المثلى لانتشار وانتقال فيروس كورونا أعلى بقليل من الصفر والرطوبة 35-50٪. توصل إلى هذا الاستنتاج مساعدو المختبر في جامعة سون يات صن، الذين يدرسون عدوى الفيروسات التاجية ويحاولون العثور على علاج فعال لها.

سبوتنيك

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