حاكم نيويورك: اكتشاف 8327 إصابة جديدة بكورونا

أعلن أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، اكتشاف 8327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولاية، ليتخطى إجمالي عدد الحالات 122 ألفا.

وإلى الآن قتل فيروس كورونا المستجد 3565 شخصا في الولاية، بحسب وكالة “رويترز”.

ويعتقد خبراء في مجال الصحة أن نيويورك التي تمتد إلى الحدود الكندية ربما تكون على مسافة أسبوع من الوصول إلى ذروة الأزمة الصحية التي حصدت أرواح نحو 60 ألف شخص في أنحاء العالم.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين على الاستعداد لزيادة كبيرة في عدد حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أصعب أسبوعين في تلك الجائحة.

ويوجد بالولايات المتحدة أعلى عدد في العالم من حالات الإصابة المعروفة بـ”كوفيد-19″، وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.

وطبقا للإحصاءات، أظهرت الاختبارات إصابة أكثر من 306 آلاف شخص بكورونا في الولايات المتحدة وأكثر من 8300 حالة وفاة.

ويتوقع خبراء البيت الأبيض الطبيون وفاة ما بين 100 ألف و240 ألف أمريكي في تلك الجائحة حتى إذا تم الالتزام بالأوامر الشاملة بالبقاء في المنازل.

سبوتنيك

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