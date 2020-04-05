نائبة كويتية تفجر زوبعة.. “ضرر الوافدين أكبر من نفعهم”

بعد أن أثارت الفنانة الكويتية، حياة الفهد جدلاً جراء تصريحات أدلت بها عن الوافدين، لا سيما المصابين بفيروس كورونا، يبدو أن الكرة انتقلت إلى ملعب النائبة الكويتية صفاء الهاشم.

فقد دعت النائبة المثيرة للجدل في الكويت، أمس الجمعة، الحكومة إلى اتخاذ قرار عاجل وترحيل الوافدين في ظل تفشي فيروس كورونا.

“ضررهم أكبر من نفعهم”

كما قالت في تصريحات أعادت تغريدها على حسابها على تويتر: إن وجود أغلب الوافدين الآن بهذه الظروف أصبح خطرا على الكويت، وضررهم أصبح أكبر من نفعهم، لأنهم أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الوباء، لذا فإن إعادتهم إلى بلدانهم تحد من خطر الفيروس وتحل بشكل كبير مشكلة التركيبة السكانية”.

كما كتبت البرلمانية على فيسبوك: “بعد أن وصلت الإصابات بكورونا لهذا العدد الكبير والتقصي الوبائي بازدياد فإن على الحكومة الدفع بقرار عاجل ومن دون تردد بترحيل كل الوافدين الذين لا يعملون ويعتبرون عمالة هامشية”.

وأثارت تلك التصريحات جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، وانقسمت آراء المعلقين بين مؤيد ومعارض، ومنتقد بشدة، معتبراً تلك الأفكار تنم عن عنصرية فجة.

وكانت الفنانة الكويتية المرموقة حياة الفهد بدورها أثارت جدلاً بتصريحات قالت إنها فهمت خطأ.

وأوضحت في مقابلة مع “العربية”، مساء الأربعاء، أن تصريحاتها حول ترحيل الوافدين المصابين فُهمت بشكل خاطئ، مؤكدة أنها ليست عنصرية.

كما أشارت إلى أن الضغط زاد على بلدها بشكل كبير، ولفتت إلى أن المستشفيات ممتلئة، والكويت بلد صغير لا يحتمل وجود “4 ملايين شخص فوق المواطنين البالغ عددهم مليونا”، على حد تعبيرها.

يذكر أن الكويت سجلت، الجمعة، أعلى حصيلة إصابات بكورونا في البلاد خلال 24 ساعة. وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند خلال المؤتمر الصحي اليومي بشأن مستجدات كورونا، تسجیل 75 حالة إصابة جدیدة خلال الأربع والعشرین ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 417 حالة.

العربية نت

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