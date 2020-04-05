الخرطوم تدين اعتداء طالب لجوء سوداني بالسكين على فرنسيين

أدانت وزارة الخارجية السودانية، اليوم (الأحد)، «حادث اعتداء طالب لجوء سياسي سوداني» على فرنسيين في جنوب شرقي فرنسا صباح يوم أمس.

وأكدت الوزارة في بيان، نقلته «وكالة السودان للأنباء (سونا)»، إدانتها «هذا الحادث المؤسف بأشد العبارات»، وأضافت أنها «تقدم تعازيها الحارة لأسرتي الفقيدين، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى».

ووفقاً للبيانات التي ذكرها بيان الوزارة؛ فإن المعتدي سوداني من مواليد عام 1987، ودخل الأراضي الفرنسية بصورة غير شرعية في أغسطس (آب) من عام 2016.

ولقي شخصان حتفهما وأصيب 5 آخرون جراء قيام المشتبه به بالاعتداء عليهم بالطعن يوم أمس. وتولت شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية القضية.

وأثناء تفتيش منزل المشتبه به، عُثر على أوراق بها محتوى ديني، حيث يشكو كاتبها من العيش في بلد سكانه من «الكفار». ولم يكن المشتبه به معروفاً لدى الشرطة قبل الهجوم.

الشرق الأوسط

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