الكاملين توفر السلع الإستهلاكية الضرورية للمواطنين

أعلن الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد الحسين المدير التنفيذي بمحلية الكاملين إهتمام المحلية بتوفير السلع الإستهلاكية الضرورية للمواطنين عبر تحريك الجمعيات التعاونية والمجمعات الإستهلاكية ومراكز البيع المخفض .وكشف عبد الماجد في تصريح (لسونا) عن الجهود التي تقودها المحليه لتنفيذ جملة من المشروعات في مجالات الطاقة الشمسية وتنفيذ مشروع الميناء البري بمدينة الكاملين لتنظيم حركه النقل والمواصلات بالإضافة لمشروع الصناعات التحويلية بالتعاون مع الغرفة الصناعيه بالمحلية وتنفيذ حملة كبرى للنظافة وتجميل الواجهات بمدينة الكاملين .وشدد المدير التنفيذي علي ضروره الإسراع بوضع خطة عاجلة لتنفيذ مشروع توفير السلع الأساسية للمواطنيين بإيجاد ممولين وأصحاب قدره ماليه لتوفير كافه السلع لاستيعاب إحتياجات جميع المواطنين وإحكام التنسيق والتعاون مع لجان المقاومة والخدمات والتغيير لضمان إنسياب السلع مباشرة للمواطن مجدداً إلتزام المحلية بدعم كافة البرامج الخدمية التي تلامس احتياجات المواطن .

سونا

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