محلية بحري تنظم برنامجا لدعم بائعات الشاي

قامت مبادرة بنات صفية الخيرية تحقيقاً لمبدأ المسؤولية المجتمعية وتضامناً مع الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد بتنفيذ برنامج لدعم بائعات الشاي بمحلية بحري تحت شعار (خليك في بيتك صحتك بتهمنا) بالتنسيق مع إدارة التنمية الاجتماعية بالمحلية، والذي جاء تماشياً مع القرارات التي أصدرتها الحكومة تحوطاً من تفشي جائحة كورونا حيث وزعت طرود مواد تموينية بتكلفة فاقت ثلاثمائة ألف جنيه .

وأشاد الأستاذ عماد الدين خضر المدير التنفيذي للمحلية بالدور الاجتماعي الفاعل للمبادرة وإنفاذها لمثل هذه البرامج التي تخدم المواطن وتحقق مبدأ التكافل بين مكونات المجتمع.

وأوضحت اﻷستاذة ماجدة ميرغني ممثلة المبادرة أن هذا البرنامج يهدف إلى ترغيب بائعات الشاي للبقاء بالمنزل حتى تستقر الأوضاع، مشيرة إلى أن هذه البرنامج سيستمر ليشمل العاملات ذوات الدخل المحدود، وأوضحت الأستاذة سلوى السيد مدير التنمية الاجتماعية بالمحلية أن المبادرة ظلت تعمل بالتنسيق مع إدارتها في مختلف البرامج الاجتماعية بالمحلية، لافتة إلى ضرورة تكامل الجهدين الشعبي والرسمي في إنفاذ مثل هذه البرامج.

سونا

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