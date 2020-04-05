بعد 10 أيام من إصابته بكورونا.. نقل جونسون إلى المستشفى

نقل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، مساء الأحد، إلى المستشفى بعد 10 أيام من إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء: إن “جونسون نقل إلى المستشفى بناء على توصية من طبيبه”.

وأشار البيان إلى استمرار أعراض الفيروس على جونسون (55 عاما)، وأن نقله للمستشفى “إجراء احترازي”.

وفي 27 آذار/مارس الماضي، أعلن جونسون، أنه أصيب بكورونا ويعاني من أعراض خفيفة.

وفي سابق الأحد، أعلنت الصحة البريطانية ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 4 آلاف و934، والإصابات 47 ألفا و806.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و261 ألفا، توفي منهم أكثر من 68 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 260 ألفا، بحسب موقع “Worldometer”.

الأناضول

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