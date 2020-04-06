بعد غيابها فترة طويلة.. كورونا يعرض هالة سرحان للسخرية!

أثارت الإعلامية هالة سرحان، مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بعد تغريدة لها أثارت حالة من الجدل، حيث نشرت سرحان صورة لدواء مُعلقة عليه: “دواء مصري جديد يا الف نهار ابيض مصر تتحرك بسرعة وبقوة تحيا مصر”.

وتسببت التغريدة في إثارة موجة من السخرية ضد الإعلامية المصرية؛ إذ إن الدواء الذي نشرته هو للملاريا في الأصل، وليس دواء مصريا، واستخدمته دول عدة حول العالم من أجل علاج فيروس كورونا المستجد.

وطالب النشطاء، بضرورة محاسبة كل مشهور سواء أكان فنانا او إعلاميا أو نجم سوشال ميديا يروج لأفكار ومعتقدات خاطئة وأدوية حول مرض كورونا.

المرصد

شارك الموضوع :



