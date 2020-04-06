جونسون يتحدث من داخل المستشفى… والحكومة: القلق من استمرار الأعراض

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين إنه يخضع لاختبارات روتينية لأعراض فيروس كورونا المستجد، لكنه في حالة معنوية جيدة وعلى اتصال بفريقه.

وكتب جونسون على تويتر: “بناء على نصيحة طبيبي دخلت المستشفى لإجراء بعض الاختبارات الروتينية لأنني ما زلت أعاني من أعراض الفيروس التاجي. أنا في حالة معنوية جيدة وأتواصل مع فريقي بينما نعمل معًا لمكافحة هذا الفيروس والحفاظ على سلامة الجميع”.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إن جونسون “لديه أعراض متكررة لكورونا، إذ يعاني من السعال وارتفاع الحرارة، والقلق من استمرار هذه الأعراض عليه” وفقا لوكالة “رويترز”.

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني قال، يوم الأحد، إن جونسون توجه للمستشفى لإجراء فحوص مع استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالمرض.

وأعلنت وزارة الصحة في المملكة المتحدة، يوم الأحد، تسجيل 621 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض عن معدلات الوفاة المعلنة بالأمس.

وقالت الوزارة، في بيان إنه “بحلول التاسعة صباح الخامس من أبريل، جرى فحص 195.524 شخصا، ثبتت إيجابية إصابة 47.806 منهم”.

سبوتنيك

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