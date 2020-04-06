القبض على عروسين والقس و50 ضيفا بسبب خرق الحجر الصحي… صور وفيديو

بدأ عروسان رحلة عمرهما بطريقة غير متوقعة، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليهما مع ضيوفهم وأودعتهم السجن.

تلقت السلطات المحلية في جنوب أفريقيا معلومات تفيد بأن حفل زفاف في مدينة كوازولو ناتال سيقام يوم الأحد، على الرغم من حظر التجمعات على مستوى البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

https://youtu.be/5SE7SX70HAU﻿

وتحركت الشرطة بشكل سريع، وألقت القبض على جميع الضيوف البالغ عددهم 50 شخصا، مع العروسين والقس، وتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة في المدينة.

وبحسب “سي إن إن” سيعرض المتهمون، اليوم، على المحكمة للنظر بالتهم التي وجهت إليهم والعقوبات التي ستنفذ بحقهم.

سبوتنيك

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