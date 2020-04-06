حصاد 100 ألف فدان قمح من جملة 428ألف فدان بالجزيرة

توقع جمال دفع الله طه من قيادات المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل أن تكتمل عمليات حصاد القمح في الحادي والعشرين من ابريل الجاري في ولاية الجزيرة، وقال ان جملة المساحات التي تم حصادها بلغت حوالي 100 ألف فدان.

وقال طه إن الانتاجية التي تحققت من المساحات المزروعة بالقمح في ولاية الجزيرة تجاوزت الـ25 جوالا للفدان، مؤكدا انسياب الوقود وتوفر الخيش وبدء حركة نقل الكميات التي تم حصادها إلى الخرطوم والولايات.

وكشف جمال دفع الله في تصريح لـ(سونا) أن المساحة المزروعة بالقمح في مشروع الجزيرة والتي قدرت بـ428 ألف فدان، قائلا “إن عمليات التسليم تتم بصورة طيبة للبنك الزراعي وفق السعر التركيزي المعلن بثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه”.

وأشار إلى اصطفاف العربات وتجاوب المزارع بهمة، ولفت إلى بعض العيوب التي ظهرت في بعض نقاط التسليم للقمح كعدم توفر موازين بخلاف مناطق أخرى.

ودعا إلى توفير موازين للمحيريبة وأم عشر ومخازن البنك الزراعي بالإضافة إلى 24 القرشي وقوز الرهيق.

وقال طه إن عمليات الحصاد في الجزيرة ستكتمل قبل بداية شهر رمضان الكريم، مؤكدا توفر الخيش بواسطة البنك الزراعي السوداني (خيش البلاستيك وغيره)، بالإضافة إلى توفر ألف حاصدة تعمل بشكل جيد، بجانب توفر الجازولين بمعدل 50 ألف جالون جازولين يوميا توزع للترحيل وللحصاد.

وقلل جمال من حجم الضرر الذي خلفه الحريق على المساحات المزروعة من القمح خاصة وأن المساحات تم تأمينها بصورة شاملة وكاملة من سبع شركات تأمين هي شيكان التعاونية والشرق الأوسط والسلامة والمتحدة والسودانية للتأمين.

سونا

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