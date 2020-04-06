إعلامية كويتية تنشر فيديو مهيناً للوافدين.. والداخلية تتحرك

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق سيدتين تلفظتا بألفاظ غير لائقة تجاه إحدى الجاليات في أحد مراكز الإيواء، وذلك بشأن مقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الإدارة أنه تم رصد الفيديو من قبل الأجهزة المختصة ويجري اتخاذ اللازم.

وكان مقطع فيديو متداولاً لإعلامية كويتية تدعى نادية المراغي أثار عاصفة من الجدل والانتقادات في مواقع التواصل، بسبب ما اعتبر إهانة تجاه العمالة الوافدة في الكويت، بعد التلفظ بعبارات مسيئة بحقهم.

وأظهر المقطع المراغي برفقة صديقة لها خلال جولة قامتا بها في إحدى المدارس، التي خصصت لترحيل بعض العمالة الوافدة في ظل أزمة كورونا، وهما ترتديان الكمامات الواقية، لتجنب “الرائحة الكريهة” للوافدين، حسب وصفها.

العربية نت

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