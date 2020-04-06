السعودية تفرض حظر التجول الكلي لمدة 24 ساعة بالمدن الرئيسية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية فرض منع التجول الكلي، على مدار 24 ساعة، في عدد من المدن الرئيسية، في إجراء لمكافحة فيروس كورونا.

وفرضت الداخلية السعودية منع التجول الكلي على مدار 24 ساعة، في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخبر.

كما فرضت الداخلية السعودية منع ممارسة العمل في أي أنشطة تجارية باستئثناء بعض المرافق الحيوية من بينها المرافق الصحية والصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية.

وأعلنت السماح للسكان بالخروج لقضاء احتياجاتهم الضرورية فقط داخل الحي السكني الذي يقيمون فيه.

ويأتي منع التجول الكلي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا.

وسيبدأ تنفيذ منع التجول الكلي فورا وحتى إشعار آخر.

سكاي نيوز

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