للمرة الأولى .. الصين تكشف مفاجأة سارة بشأن وفيات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان: ” تم تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولم تسجيل أي وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية”​.

وأشار البيان إلى أن جميع حالات الإصابة المسجلة هي لمسافرين وصلوا إلى البلاد من الخارج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 983.

وذكرت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي وصل إلى 81740 حتى نهاية يوم 6 أبريل.

وباشرت السلطات الصينية بعد حجر صحي عام دام لأكثر من شهرين، في رفع بعض القيود المفروضة بسبب الحجر على معظم المدن الصينية، وعودة مظاهر الحياة الطبيعية في البلاد.

وسبق لبكين أن أعلنت في الـ4 من الشهر الجاري شفاء 94%من جميع المصابين بفيروس كورونا، وأن 1562 شخصا فقط ما زالوا في المستشفيات حاليا.

صحيفة المرصد

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