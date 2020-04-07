مؤلفة «هاري بوتر» تعلن تعافيها مما يحتمل أنه إصابة بفيروس «كورونا»

قالت الكاتبة البريطانية جيه كيه رولينغ، مؤلفة روايات «هاري بوتر»، اليوم (الاثنين)، إنها تعافت مما اشتبهت أنه مرض «كوفيد – 19»، وذلك بعد أسبوعين من المرض.

وكتبت رولينغ، على حسابها في «تويتر»: «على مدى الأسبوعين الماضيين كانت لديّ كل أعراض كوفيد – 19 رغم عدم إجرائي للفحص».

كما نشرت تسجيلاً مصوراً لأسلوب تنفس قالت إنه ساعدها في التغلب على أسوأ الأعرض لديها، والتي أوصاها بها زوجها الذي يعمل طبيباً في المملكة المتحدة. وقالت: «تعافيت تماماً، وأريد أن أشارك أسلوباً أوصاني به الأطباء، لا يكلف شيئاً، ولا يسبب أي أعراض جانبية، لكنه قد يساعدكم أو يساعد أحبابكم كثيراً، مثلما حدث معي»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتحظى رولينغ (54 عاماً) صاحبة سلسلة كتب «هاري بوتر» والأفلام التي حملت الاسم ذاته، بإعجاب ملايين في أنحاء العالم، وهي أحدث من أعلن من المشاهير تعافيه من المرض الذي يسببه فيروس «كورونا» المستجد، وحصد حياة أكثر من 70 ألف شخص عالمياً.

وتشمل القائمة الآخذة في التزايد الممثلين توم هانكس وإدريس إلبا، ومغنية البوب الأميركية بينك، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.

صحيفة الشرق الأوسط

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