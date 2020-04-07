وفاة السائق الأميركي صاحب الفيديو الغاضب من سعال امرأة في حافلته

توفي سائق الحافلة الأميركي جايسون هارغروف من مضاعفات فيروس كورونا بعد 11 يوماً من تسجيله فيديو غاضباً بسبب سعال راكبة في حافلته، وفق شبكة سي أن أن الأميركية.

وتوفي هارغروف ابن مدينة ديترويت في ولاية ميشيغن الأميركية، عن عمر ناهز 50 عاماً، وهو متزوج، وأب لستة أطفال.

وكانت امرأة في الحافلة سعلت أربع أو خمس مرات، دون أن تغطي فمها. وعبر هارغروف عن غضبه، في فيديو نشره على موقع فيسبوك في 21 مارس/ آذار الماضي.

وتخلل فيديو السائق العديد من الشتائم، شاجباً عدم الاحترام الذي يظهره بعض الناس، والأذى الذي يسببونه وسط الوباء.

وقال “نحن بوصفنا عمالاً حكوميين، نقوم بعملنا، نحاول أن نحيا حياة صادقة لرعاية أسرنا.. ولكن حين تكون في حافلة، وتسعل عدة مرات دون تغطية فمك، وأنت تعلم أننا نواجه جائحة، فهذا يعني أنك لا تفكر بغيرك”.

ومنذ ذلك الحين، شوهد فيديو هارغروف أكثر من نصف مليون مرة، وكان له صدى واسع للتذكير بالمخاطر التي يواجهها الموظفون، ومنهم السائقون الذين يجدون أنفسهم في الخطوط الأمامية بمواجهة الوباء.

العربي الجديد

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