العاملون بشركة ناشونال يهددون بايقاف العمل في حقول البترول

هدد العاملون بشركة ناشونال ابستريم سوليوشنز بحقول البترول بولاية غرب كردفان ، بايقاف العمل في جميع الحقول، على خلفية فصل الشركة لـ(14) عضو من لجنة تجمع العاملين من جملة 19 عضو .

وقال نائب رئيس لجنة العاملين محمد عوض الجيد لـ«الجريدة»: ان العاملين بشركة شركة ناشونال أبستريم فوضوا اللجنة للمطالبة بحقوقهم ، مبيناً ان لجنة تجمع العاملين دفعت بعدد من المذكرات لإدارة شركة ناشونال أبستريم سوليوشنز، في الخامس عشر من مايو العام الماضي تضمنت المظالم الواقعة عليهم ومطالبتهم بالمساواة في العقود وزيادة رواتبهم ،وأردف ( مرتب مدخل الخدمة كان فقط 1,700 ج سوداني). بجانب التمييز بين موظفي المكاتب والحقول مبيناً ان مهندس المكتب يتقاضى حافز 4 شهور سنويا ،بينما لايتقاضى مهندس الحقل أي حافز .

وقال نائب رئيس اللجنة المقال العاملون في حقول البترول يعملون في ظروف قاسية، ويتقاضون أجوراً لا تتناسب مع ما يقومون به من اعمال.

ونوه الى أنهم رفعوا مذكرة لزيادة الأجور تبدأ بنسبة 300% للمرتبات الضعيفة ومن ثم تتدرج، وتابع تم التفاوض مع إدارة الشركة والموافقة على زيادة تتم بصورة اسعافية لشهري نوفمبر وديسمبر من العام2019م بنسبة 200% للمرتبات الضعيفة بجانب مراجعة الرواتب بعد ثلاثة أشهر. واستدرك قائلاً: ( لكن عند تطبيق الزيادات ظهرت تشوهات كبيرة وغريبة في الهيكل الراتبي إذ أصبح هنالك من يصرف أعلى من رئيسه المباشر ،بل اصبح راتب بعض المهندسين اقل من السائقين).

وأكد عوض الجيد عدم معالجة التشوهات وإجراء أي مراجعات وان المدير العام قابل مطالبهم بتعسف وبفصل 14 عضو من اللجنة أمس بحجة انهم يحرضون العاملين على الاضراب ، فضلا عن شروع ادارة الشركة في اجراءات لتخفيض العاملين بالحقل. ولفت الى أن العمال أبدوا عدم اعتراضهم على هذه الخطوة تماشيا مع مصلحة العمل ولكنهم اشترطوا على الادارة ان تحسم ملف طريقة حساب حقوق نهاية الخدمة وملف التشوهات في المرتبات ثم تنفذ تخفيض العمالة.

الخرطوم : حمد الطاهر

صحيفة الجريدة

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