تدشين مشروع التزويد بالوقود عبر (الكرت الذكي)

أكد وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد ، أن الصرف بنظام “الكرت الذكي” يعد وسيلة ناجعة لضبط استهلاك الوقود ومنع التهريب والتلاعب بالسلعة المدعومة، من خلال نظام الحوسبة الذي يمكن من وضع سياسات التوزيع ومتابعتها الكترونيا.

وقال لدى تدشينه مشروع تزويد مركبات المواصلات العامة بالوقود في ولاية الخرطوم بنظام (الكرت الذكي): إن ماكينة تزويد الوقود لا تعمل الا بالبطاقة وتتوقف عند وصول السقف المسموح بالنسبة لبطاقات المواصلات العامة، وأضاف بأن العمل تم بتضافر جهود وزارة الطاقة والتعدين ولجنة ضبط وتوزيع الوقود وولاية الخرطوم والامن الاقتصادي والشرطة الأمنية وشركات التوزيع منها النيل وبشائر وبقية الشركات.

ونوه الوكيل الى أن التسجيل بدأ من اليوم (6 ابريل) لرمزيته في تاريخ ثورة الشعب السوداني، وان التسجيل بالمحطات المخصصة لعربات المواصلات ومكاتب غرفة النقل بمحليات الولاية، وآخر يوم هو نهاية الشهر الحالي وبعدها لا يسمح لأي أحد بأخذ حصته الا بالكرت الذكي.

وطالب أصحاب المركبات الإسراع بإكمال إجراءات التسجيل واستلام الكرت لضمان استمرار حصتهم، واعتبر أن هذه الخطوة تسهم في تصحيح وتحسين إمداد المواد البترولية.

ودعا تجار السود الأسود للابتعاد عن تجارة المواد البترولية تفادياً للعقوبات الرادعة من قبل النيابة العامة، وأكد الوكيل أن الإمداد يشهد تحسنا مستمرا، وأعلن عن قدوم باخرتي جاز وباخرة بنزين وباخرة غاز في انتظار تكملة الإجراءات المالية من وزارة المالية، بجانب كميات تم استلامها مع انتاج المصفاة لتغطية الاستهلاك اليومي.

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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